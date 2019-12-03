Galaxy Tab S6 5G يحصل على مُصادقة المزيد من الهيئات التنظيمية

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج بإطلاق الجهاز اللوحي Galaxy Tab S6 منذ عدة أشهر ولكن تردد في الأونة الأخيرة أن الشركة الكورية الجنوبية تُخطط أيضًا لإطلاق نسخة 5G من هذا الجهاز اللوحي. وبالعودة إلى شهر أكتوبر الماضي، رأينا نسخة 5G من Galaxy Tab S6 تحصل على الشهادات اللازمة من هيئات مثل Bluetouth SIG و WiFi Alliance. والآن، تم رصد هذه النسخة من Galaxy Tab S6 تحصل أيضًا على شهادة المصادقة من هيئة NRRA الكورية الجنوبية.
النسخة المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G من الجهاز اللوحي Galaxy Tab S6 ستظهر لأول مرة على الأرجح في كوريا الجنوبية، ولحد الآن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت ستصل إلى الأسواق الأخرى في وقت لاحق أم لا.
وبصرف النظر عن دعم شبكات الجيل الخامس 5G، فنحن نتوقع أن يحتفظ Galaxy Tab S6 5G بنفس المواصفات التقنية لجهاز Galaxy Tab S6 والتي تشمل شاشة Super AMOLED بحجم 10.5 إنش وبدقة +QuadHD، وأربع مكبرات للصوت، وبطارية بسعة 7040mAh، فضلا عن العديد من المواصفات المميزة الأخرى التي يمكنك الإطلاع عليها في هذه المقالة المفصلة هنا.
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