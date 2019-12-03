الهاتف Motorola Razr 2020 القابل للطي سيعيد إحياء ملحقات Moto Mods

فاطمة أيت طالب - دبي - براءة إختراع تم إيداعها في مكتب الولايات المتحدة الأمريكية للبراءات والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2018 تم إيداعها الآن لدى المكتب العالمي للملكية الفكرية مع مزيد من التفاصيل حول تصميم ووظائف وميزات الهاتف Motorola Razr 2020 القادم.

وفقا لبراءة الإختراع هذه، تفكر شركة موتورولا في إعادة إحياء ملحقات Moto Mods من خلال تبني تصميم الوحدات في هاتفها القابل للطي التالي. القطعة المتوسطة البارزة يمكن أن تستخدم الكاميرات لرفع الهاتف عندما يتم وضعه على سطح مستوٍ، وللحصول على قبضة أكثر أمانًا ولتوصيل الوحدات الإضافية. وحدات مثل البروجكتور ومكبر الصوت وغيرها من الملحقات الأخرى.

تصف براءة الإختراع أيضًا بعض وظائف الشاشة. قد تقرر شركة موتورولا إختيار شاشتين منفصلتين لخفض التكاليف بدلاً من إستخدام شاشة واحدة مرنة. بالإضافة إلى ذلك، هناك شاشة ثانوية تتواجد في الجزء الخارجي من الهاتف يمكنك الولوج إليها أثناء إغلاق الهاتف على غرار Galaxy Fold.

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في نفس براءة الإختراع، تحدثت شركة موتورولا أيضًا عن تصميم قابل للطي يشبه Huawei Mate X و Galaxy Fold من خلال الإعتماد على تصميم قابل للطي في المحور العمودي بدلاً من التصميم الصدفي القابل للطي في المحور الأفقي. وبصرف النظر عن ذلك، فلا يوجد شيء آخر مثير للإهتمام.

بطبيعة الحال، هذه مجرد براءة إختراع، وبالتالي هذا يعني أن هناك إحتمال أن تستغرق شركة موتورولا بعض الوقت قبل أن تقوم بتحويلها إلى منتج فعلي، وهذا في حالة إذا كانت الشركة تخطط للقيام بذلك فعلاً.