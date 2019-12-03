شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا ترسل "أشباح نساء" إلى القمر استعدادا لمهمتها المأهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المقرر أن تطلق وكالة ناسا دمى "أشباح نساء" إلى القمر بحلول عام 2020، تمهيدا للمهمة المأهولة "أرتميس" المقررة فى عام 2024، حسب روسيا اليوم.

وستتضمن التجربة دمية تدعى "زوهار" مزودة بسترة واقية من الإشعاع تسمى StemRad وأخرى من دون حماية، وتسمى "هيلجا"، بهدف تحديد مقدار الإشعاع الذى تطلقه الشمس فى الفضاء، باستخدام أجهزة استشعار زودت بها الدميتان.

وصممت السترة لحماية أجزاء من جسم الإنسان الأكثر حساسية للإشعاع، وصنع النموذج الذى سيسافر على متن "أرتميس 1" لجسم أنثوى، حيث وجدت الدراسات أن النساء أكثر عرضة لخطر الإشعاع من نظرائهن الذكور.

وتعد "أرتميس 1" المعروفة رسميا باسم Mission Exploration Mission-1، المهمة الأولى فى سلسلة من المهام التى ستمكن البشر من استكشاف القمر والمريخ.

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وستكون هذه المهمة، التى تم تحديد موعدها فى عام 2020، رحلة غير مأهولة، وستوفر بالأساس فرصة لاستكشاف الفضاء السحيق، وإظهار قدرتنا على مد الوجود البشرى إلى القمر وما بعده.

وستستخدم الدميتين لقياس كمية الإشعاع التى يمكن أن يمتصها رواد الفضاء عند وصولهم إلى القمر فى عام 2024.