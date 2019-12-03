شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول لقاء تليفزيونى داخل منزل مارك زوكربيرج مؤسس فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سمح مارك زوكربيرج، مؤسس فيس بوك، لأول مرة لبرنامج CBS This Morning بأخذ جولة داخل منزله، إذ أعطى الفرصة لـ "جايل كينج" المذيعة بالقناة بالتحدث معه هو وزوجته "بريسيلا تشان" والتعرف عليهما خارج حياتهم على فيس بوك. وشكر زوكربيرج "كينج" عبر منشور على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، قال خلاله: "شكرا لجايل كينج على زيارة منزلنا للحديث عن عملنا فى مبادرة تشان زوكربيرج، منذ أربع سنوات عندما وُلدت ماكس، التزمنا بالتخلى عن 99٪ من ثروتنا، وتحدثت أنا وبريسيلا مع جايل عن عملنا وعائلتنا وشراكتنا وشاركنا بعض النقاط البارزة فى خطاب تشيكوسلوفاكيا السنوي".

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