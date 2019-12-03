شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كويكب بحجم الهرم يقترب من الأرض يوم الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتحرك كويكب كبير، بحجم الهرم الأكبر، فى مسار باتجاه كوكب الأرض، حيث سيحقق "مقاربة قريبة" من كوكبنا مساء الجمعة 6 ديسمبر، حسب روسيا اليوم.

ورُصد الكويكب، الذى يطلق عليه اسم 2019 WR3، نحو 74 مرة بشكل مباشر من قبل وكالة ناسا، منذ اكتشافه فى 27 نوفمبر، لذا يمكن لوكالة الفضاء حساب حجمه وسرعته ومساره، وتحديد مستوى التهديد.

وتعتقد ناسا الآن أن صخرة الفضاء، التى يبلغ حجمها ما بين 76 و170 مترا، تتحرك بسرعة 27036 كم/الساعة.

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ومن المتوقع أن يسافر الكويكب على مسافة قريبة من الأرض يوم الجمعة، ولكنه لن يشكل أى تهديد مباشر لحسن الحظ، حيث سيكون على بعد 5.44 مليون كم من الأرض.