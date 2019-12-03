آبل تعلن عن أفضل تطبيقات وألعاب متجرها لعام 2019

أعلنت آبل عن أفضل التطبيقات والألعاب لعام 2019، وعلى عكس السنوات الماضية، فقد أعلنت الشركة عن أسماء الفائزين لهذا العام في حدث صغير في مدينة نيويورك حيث جمعت مطوري التطبيقات والمديرين التنفيذيين في آبل والصحافة، وسلمت بطاقات بريدية صغيرة مع أسماء الفائزين بالداخل.
هذا وتشمل القائمة أفضل الألعاب والتطبيقات لأجهزة آيفون وآيباد وماك و Apple TV، حيث تساعد التطبيقات على تبسيط حياتنا والتعبير عن إبداعنا وتوصيلنا بالأصدقاء والعائلة والعالم خارجها والتعبير عن روح العصر وبالطبع الاستمتاع.
- أفضل تطبيق لهاتف آيفون لهذا العام: Spectre Camera (Lux Optics).
- أفضل لعبة لهاتف آيفون لهذا العام: Sky: Children of the Light.
- أفضل تطبيق لحاسب آيباد لهذا العام: Flow by Moleskine (Moleskine).
- أفضل لعبة لحاسب آيباد لهذا العام: Hyper Light Drifter.
- أفضل لعبة لخدمة بث الألعاب Apple Arcade لهذا العام: Sayonara Wild Hearts.
- أفضل لعبة لحاسب ماك لهذا العام: GRIS.
- أفضل تطبيق لحاسب ماك لهذا العام: Affinity Publisher.
- أفضل لعبة لمنصة Apple TV لهذا العام: Wonder Boy: The Dragon’s Trap.
- أفضل تطبيق لمنصة Apple TV لهذا العام: The Explorers.
وقال فيل شيلر نائب الرئيس الأول للتسويق في جميع أنحاء العالم في آبل: يلهمنا المطورون بتطبيقات مبتكرة تتمتع بالقدرة على التأثير على الثقافة وتغيير حياتنا، وهذا صحيح تمامًا كما كان دائمًا، وإن الفائزين بجائزة أفضل التطبيقات والألعاب لعام 2019 يعكسون رغبتنا العالمية في الاتصال والإبداع والمرح.
وأضاف “نحن متحمسون للإعلان عن هذه المجموعة المتنوعة من الفائزين في متجر التطبيقات لعام 2019، مما يدل على أن التصميم والإبداع الرائع يأتي من المطورين الكبار والصغار ومن كل ركن من أركان العالم، ونهنئ جميع الفائزين ونشكرهم على جعل 2019 أفضل عام حتى الآن في متجر التطبيقات”.
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وبالإضافة إلى أفضل التطبيقات والألعاب لهذا العام، قدمت آبل أيضًا قائمة بالأشخاص الآخرين الذين لم يفوزوا بالمركز الأول، لكنهم صنعوا بصماتهم ضمن متجر تطبيقات iOS.
وتتميز القائمة الأولى المسماة “The Storyteller Inside” بتطبيقات ساعدت المستخدمين على سرد القصص، سواء من خلال النصوص أو الصور أو مقاطع الفيديو أو ملفات البودكاست أو الرسومات، وفيما يلي التطبيقات:
1 Second Everyday: Video Diary
24FPS – Video Filter & LUT
Anchor
Canva: Stories & Video Maker
Filmr – Video Editor & Filter
FlipaClip: Cartoon Animation
Lifecake Family & Baby Photos
Magisto Video Editor
Mojo – Stories Editor
Nizo
Noisy Book
Over: Design/Flyer/Story Maker
Spark Camera – Video Editor
Steller
StoryBoost: Story Editor
Tayasui Sketches
Typic 2: Fonts & Text on Photo
Unfold — Create Stories
VUE Vlog
Vostok
Wattpad
بينما تتكون قائمة “Blockbusters Reborn” من ألعاب الامتياز الشهيرة التي تم إصدارها لنظام iOS، والتي تتضمن:
Alien: Blackout
Assassin’s Creed Rebellion
Call of Duty®: Mobile
Dota Underlords
Dr. Mario World
Gears POP!
Hot Wheels Infinite Loop
Langrisser
Lineage 2: Revolution
Mario Kart Tour
Minecraft Earth
Pokémon Masters
The Elder Scrolls: Blades
The King of Fighters ALLSTAR
Warhammer: Chaos & Conquest
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