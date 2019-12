جوجل تكشف عن أفضل تطبيقات وألعاب أندرويد لعام 2019

أعلنت شركة جوجل عن الفائزين السنويين ضمن متجر تطبيقاتها لنظام أندرويد لعام 2019، وتسلط القائمة الضوء على التطبيقات والألعاب والأفلام والبرامج التلفزيونية والكتب والكتب الصوتية التي تعتقد جوجل أنها تمثل أفضل الموجود لنظام أندرويد على مدار العام الماضي.

وعلى عكس آبل، فإن القائمة تتضمن أيضًا قسم اختيار المستخدم الذي يكشف عن نتائج استطلاعات الرأي التي أجرتها جوجل على نظام أندرويد خلال الأسبوعين الماضيين.

وفتحت الشركة إمكانية التصويت للمستخدمين في أربع فئات هي التطبيقات والألعاب والأفلام والكتب في 11 نوفمبر، وأغلقت التصويت يوم 25 نوفمبر، وجاءت النتائج كما يلي:

أفضل تطبيق بحسب اختيار المستخدمين: محرر الفيديو Glitch Video Effects.

أفضل لعبة بحسب اختيار المستخدمين: Call of Duty: Mobile.

أفضل فيلم بحسب اختيار المستخدمين: Avengers: Endgame.

أفضل كتاب بحسب اختيار المستخدمين: قصص مخيفة تروى في الظلام.

واختارت الشركة أيضًا أفضل تطبيق لعام 2019، حيث فاز Ablo بالصدارة، وهو تطبيق شبكة اجتماعية يترجم اللغات في الوقت الفعلي أثناء مكالمات الفيديو والمحادثات النصية، مما يتيح التواصل بسهولة مع أشخاص جدد من جميع أنحاء العالم، وتشمل الفئات الأخرى هذا العام أفضل تطبيق للتطوير الشخصي، وأفضل أساسيات الحياة اليومية، وأفضل كنوز مخفية.

وبالانتقال إلى الألعاب، فقد حصلت Call of Duty: Mobile من شركة Activision على جائزة Best Game of 2019، الأمر الذي جعلها تتفوق على PUBG Mobile و Fortnite، وتشمل الفئات الأخرى في هذا الإصدار Best Indie و Best Competitive و Best Innovative.

وقالت جوجل: يجب أن تكون أفضل لعبة لعام 2019 ممتعة وقابلة للوصول وتوفر طريقة لعب رائعة ومثيرة، كما أنها تحتاج أيضًا إلى تخطي حدود ما نتوقعه على الهاتف المحمول، وهو ما تفعله اللعبة الفائزة هذا العام.

ويمكنك التحقق من جميع تطبيقات وألعاب جوجل بلاي المرشحة لهذا العام أدناه:

أفضل تطبيق لعام 2019

Ablo

أفضل تطبيق لأساسيات الحياة اليومية

Appy Weather

أفضل تطبيقات التطوير الشخصي

Peloton

Scripts by Drops

Smarter: Brain Training and Mind Games

Wisdo

Yoga for Beginners

أفضل تطبيقات للمتعة

21 Buttons

Ablo

Concepts: Sketch, Design, Illustrate

Enlight Pixaloop

Glitch Video Effects

أفضل كنوز مخفية

Big Bang AR

Hipcamp Camping App

MashApp

MASSE

MelodyVR

أفضل لعبة لعام 2019

Call of Duty: Mobile

Best Competitive

Brawl Stars

Call of Duty: Mobile

Rumble Stars Football

Tacticool — 5v5 Shooter

Tennis Clash

أفضل ألعاب عادية

Angry Birds Dream Blast

Diner Dash Adventures

Golf Peaks

Mario Kart Tour

Vineyard Valley

أفضل ألعاب مبتكرة

Archero

Assassin’s Creed Rebellion

Auto Chess

The Elder Scrolls: Blades

Minit