شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تعثر على موقع تحطم مركبة الهند على سطح القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثرت وكالة ناسا الأمريكية أخيرا على موقع تحطم مركبة الهبوط الهندية، وذلك بعد شهور من الحادثة، حيث قضى العلماء مدة طويلة فى تمشيط الصور من مركبة الفضاء المدارية Lunar Reconnaissance Orbiter التابعة لناسا والتى تبحث عن بقايا مركبة الهبوط على سطح القمر فى الهند.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، فإن المركبة قد التقطت الموقع فى 11 نوفمبر من المركبة المدارية، وتُظهر الصورة كيف أثرت مركبة الهبوط على سطح القمر.

ورصد خبراء التصوير أدلة واضحة على تحطم الطائرة، بما فى ذلك كل من الحطام من المركبة والأماكن التى يبدو أن الاصطدام قد أثر فيها على القمر.

Advertisements

وقد شملت المهمة الهندية "شاندرايان -2" إلى القمر مركبة هبوط تدعى فيكرام، والتى كان من المفترض أن تهبط برفق على سطح القمر بالقرب من القطب الجنوبى يوم 6 سبتمبر، ولكن قرب نهاية مناورة الهبوط، انقطع الاتصال.

وتم تقدير حجم أكبر قطع من الحطام بطول حوالى 4.5 أمتار، حيث يبلغ طول فيكرام فى الأساس 8.3 أقدام (2.5 م)، وفقًا لمواد أصدرتها وكالة الفضاء الهندية قبل محاولة الهبوط.