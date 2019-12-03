شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل اقتراب كويكب ضخم بحجم الهرم من الأرض الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتحرك كويكب كبير، بحجم الهرم ، في مسار باتجاه كوكب الأرض، حيث سيحقق "مقاربة قريبة" مساء الجمعة المقبل.



ومن المتوقع أن يسافر الكويكب على مسافة قريبة من الأرض يوم الجمعة، ولكنه لن يشكل أي تهديد مباشر لحسن الحظ، حيث سيكون على بعد 5.44 مليون كم من الأرض، وفقا لموقع روسيا اليوم. Advertisements

ورصدت وكالة ناسا، الكويكب الذي يطلق عليه اسم 2019 WR3، نحو 74 مرة بشكل مباشر، منذ اكتشافه في 27 نوفمبر، لذا يمكن لوكالة الفضاء حساب حجمه وسرعته ومساره، وتحديد مستوى التهديد.

وتعتقد ناسا الآن أن صخرة الفضاء، التي يبلغ حجمها ما بين 76 و170 مترا، تتحرك بسرعة 27036 كم/الساعة.