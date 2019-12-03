تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم بالفضاء.. إطلاق مركبة فضائية يابانية لكويكب "ريوجو"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم مع اطلاق أول مركبة فضاء يابانية إلى كويكب ريوجو، حيث إنه فى 3 ديسمبر 2014 ، أطلقت اليابان مركبتها Hayabusa2 فى مهمة لجمع عينات من هذا الكويكب .
ووفقا لما ذكره موقع" space"، يسمى هذا الكويكب ريوجو 162173، كما أنه يعرف أيضا باسم 1999 JU3، والذى انطلقت إليه المركبة اليابانية فى ذات اليوم من مركز تانيجاشيما للفضاء على صاروخ يابانى من طراز H-IIA.
فيما وصلت المركبة إلى الكويكب بعد ثلاث سنوات ونصف فى عام 2018، وحملت المركبة Hayabusa2 على متنها أربعة مستكشفين صغار الحجم لوضعها على سطح الكويكب.
كما أنه بعد البحث عن موقع جيد للهبوط، نزلت Hayabusa2 إلى سطح ريوجو، واكتشفت بعض الأمور الخاصة بالكويكب، حيث جمعت العينات التى قد تساعد على اكتشاف أصل نظامنا الشمسي.
وتهدف وكالة الفضاء اليابانية حاليا إلى إعادة العينة إلى الأرض بحلول نهاية عام 2020.
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