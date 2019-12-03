الساعة الذكية Xiaomi Mi Watch تحصل على الدعم لأجهزة iOS مع تحديثها الأول

فاطمة أيت طالب - دبي - الساعة الذكية Xiaomi Mi Watch التي أطلقتها شركة Xiaomi مؤخرًا حصلت على أول تحديث لها للتو والذي يجلب معه العديد من التحسينات، فضلا عن إضافة الدعم لأجهزة iOS من خلال إطلاق تطبيق Xiaomi Wear لأجهزة iOS.

وفقا لشركة Xiaomi نفسها، يجب أن يبدأ هذا التحديث بشق طريقه للمستخدمين في الصين عبر الهواء، وتؤكد أن هذا التحديث سيُحسن كذلك من عملية الإقتران لأن بعض المستخدمين كانوا يشكون من توقف الساعة عن الإستجابة عندما يتم إعدادها لأول مرة.

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من المفترض أيضًا أن يعمل هذا التحديث الجديد على حل كافة المشاكل المُتعلقة بتطبيق Xiaomi Wear App. وعلاوة على ذلك، معلومات الموقع ستقوم الآن بتحديث نفسها تلقائيًا.