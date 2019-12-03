بطاريات الهاتف Galaxy Fold 2 تحصل على المصادقة في كوريا الجنوبية

فاطمة أيت طالب - دبي - في الشهر الماضي، رأينا الهاتف Samsung W20 5G الذي إشتهر منذ فترة طويلة بأنه سيمتلك تصميمًا صدفيًا، ولكن تبين أنه لا يمثل سوى نسخة مُحسنة من الهاتف Galaxy Fold الحالي تم تزويدها بالمعالج +Snapdragon 855 لدعم شبكات الجيل الخامس 5G. الآن، حصلنا على أول معلومات قابلة للتصديق عن الخلف الحقيقي للهاتف Galaxy Fold بفضل شهادتين للبطارية من SafetyKorea.

تمامًا مثل الهاتف Galaxy Fold الحالي، فخليفته سيضم أيضًا بطاريتين منفصلتين، ولكنهما ستمتازان بسعات مختلفة. سوف تمتاز البطارية الأصغر حجمًا بسعة 900mAh وستحمل الإسم الرمزي EB-BF701ABY بينما ستحمل البطارية الثانية الإسم الرمزي EB-BF700ABY. وبالعودة إلى Galaxy Fold الحالي، فهو يضم بدوره بطاريتين، واحدة بسعة 2135mAh بينما تمتاز البطارية الأخرى بسعة 2245mAh. الآن يبقى أن نرى ما هي سعة البطارية الثانية في الهاتف Galaxy Fold 2.

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لقد علمنا سابقًا أن خليفة الهاتف Galaxy Fold يحمل الإسم الرمزي ” Bloom ” ويحمل الإسم النموذجي SM-F700F. لا توجد لدينا أي معلومات إضافية حول بقية المواصفات التقنية والتصميم. ووفقا للتكهنات الأولية، فسوف نحصل على تصميم صدفي مماثل لتصميم Motorola Razr 2019 هذه المرة، وقد يتم الكشف عن هذا الهاتف جنبًا إلى جنب مع سلسلة هواتف Galaxy S11 Series في أوائل العام المقبل.