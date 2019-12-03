سماعات AirPods حصدت مبيعات قياسية على الأرجح في عطلة نهاية الأسبوع الماضي

فاطمة أيت طالب - دبي - ليس سرًا أن سماعات AirPods هي واحدة من أكثر ملحقات آبل مبيعًا في السنوات الأخيرة. هذا على الرغم من حقيقة أن الكثيرين قد سخروا من تصميم هذه السماعات عندما تم إطلاقها لأول مرة، ولكن بالمضي سريعًا إلى اليوم، يبدو أنها تختفي من الرفوف بسرعة. في الواقع، وفقا للمحلل Dan Ives من مؤسسة Wedbush، فيبدو أن سماعات AirPods حققت مبيعات قياسية في عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

إستنادًا إلى عمليات فحص قنوات التوزيع والمخزون لدى تجار التجزئة، يعتقد المحلل Dan Ives أن شركة آبل تمكنت من بيع ما يصل إلى 3 ملايين وحدة من سماعات AirPods خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي التي تصادف أن يكون فيها يوم الجمعة الأسود. لسنا متأكدين مما إذا كانت مبيعات يوم الجمعة الأسود ” Black Friday ” قد حفزت ذلك، ولكن إقترح أن العملاء مهتمون بسماعات AirPods بغض النظر عن ذلك، ومن المرجح أن يكونوا قد إشتروها من أجل موسم الإجازات القادم.

على أي حال، تقوم شركة آبل حاليًا ببيع الجيل الثاني من سماعات AirPods مقابل 159 دولار أمريكي أو مقابل 199 دولار أمريكي مع العلبة التي تدعم الشحن اللاسلكي، بينما تقوم ببيع سماعات AirPods Pro الأكثر تقدمًا مقابل 249 دولار أمريكي لكونها توفر صوتًا ذا جودة أفضل وتدعم تقنية إلغاء الضوضاء. في الواقع، كانت هناك إشاعة في الأونة الأخيرة لمحت إلى أن شركة آبل تفكر في تجميع سماعات AirPods مع هواتف iPhone القادمة في العام المقبل.

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لا يزال يتعين علينا رؤية ما إذا كان هذا صحيحًا أم لا، ولكن نحن نعتقد أن هذا القرار سيقلص هوامش ربح الشركة، لذلك من الأفضل التعامل مع هذه الإشاعة بقدر كبير من الحذر في الوقت الراهن.