فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة جوجل اليوم أنها بدأت بإصدار التحديث الأمني لشهر ديسمبر لسلسلة هواتف Google Pixel Series، بما في ذلك Google Pixel 2 و Google Pixel 2 XL و Google Pixel 3 و Google Pixel 3 XL و Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL. وبالنسبة للهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL، فهما سيبدأن بتلقي التحديث الأمني لشهر ديسمبر في الأسبوع المقبل، وهو التحديث الذي سيعمل أيضًا على تحسين خاصية الفتح عن طريق الوجه، لذلك نتوقع أن يتم تعزيز البنية الأمنية لخاصية الفتح عن طريق الوجه في الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL.
على أي حال، إليكم بعض الإصلاحات التي يجلبها التحديث الأمني لشهر ديسمبر إلى مختلف هواتف Google Pixel :
- إصلاح مشكلة الضوضاء في تطبيق Spotify – الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL
- إصلاح صوت الضوضاء في الخلفية في تطبيقات الكاميرات التابعة للطرف الثالث – Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL
- دعم الوضع الليلي في البوتلودر – Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL
- إصلاح معلومات إقتران البلوتوث المفقودة – Google Pixel 4/4 XL و Google Pixel 3a/3a XL و Google Pixel 3/3 XL
- إصلاح مشكلة الإقتران مع أجهزة Garmin – الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL
- إصلاح ومضان الشاشة في حالات الإستخدام المختلفة – Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL
- تحسين أداء محرك الإهتزاز في حالات إستخدام معينة – Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL
كانت هذه تفاصيل خبر هواتف Google Pixel المتوافقة تبدأ بدورها بتلقي التحديث الأمني لشهر ديسمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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