هواتف Google Pixel المتوافقة تبدأ بدورها بتلقي التحديث الأمني لشهر ديسمبر

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة جوجل اليوم أنها بدأت بإصدار التحديث الأمني لشهر ديسمبر لسلسلة هواتف Google Pixel Series، بما في ذلك Google Pixel 2 و Google Pixel 2 XL و Google Pixel 3 و Google Pixel 3 XL و Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL. وبالنسبة للهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL، فهما سيبدأن بتلقي التحديث الأمني لشهر ديسمبر في الأسبوع المقبل، وهو التحديث الذي سيعمل أيضًا على تحسين خاصية الفتح عن طريق الوجه، لذلك نتوقع أن يتم تعزيز البنية الأمنية لخاصية الفتح عن طريق الوجه في الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL.

على أي حال، إليكم بعض الإصلاحات التي يجلبها التحديث الأمني لشهر ديسمبر إلى مختلف هواتف Google Pixel :