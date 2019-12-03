آبل تُعلن عن أفضل التطبيقات والألعاب لهذا العام لأجهزة iPhone و iPad

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة آبل للتو عن أفضل التطبيقات والألعاب لأجهزة iPhone و iPad و Mac و Apple TV. وبالنسبة لجائزة أفضل تطبيق لـ iPhone هذا العام، فهي كانت من نصيب تطبيق Spectre Camera، بينما ذهب لقب أفضل لعبة إلى Children of the Light.

تم إنشاء تطبيق Spectre Camera من قبل نفس الأشخاص الذين قاموا بتطوير تطبيق Halide. تم تطوير هذا التطبيق من أجل اللقطات ذات التعرض الطويل دون الحاجة إلى معدات الكاميرا الباهظة، وكل شيء يعتمد فقط على الذكاء الإصطناعي. إختارت شركة آبل على وجه التحديد تطبيق ” Spectre Camera ” لأنها ” تشجع التطبيقات العالية الجودة ” بدلاً من شيء من شأنه كسب المال.

يتيح لك التصوير ذي التعرض الطويل إنشاء تأثيرات رائعة، حيث تُصبح أضواء السيارات الخلفية بمثابة شريط أحمر كبير، في حين يشبه الشلال الحرير.

أما بخصوص Children of the Light، فهي عبارة عن لعبة مجانية تتيح لك التنقل عبر سبعة عوالم تشبه الحلم للكشف عن لغز. يمكنك أيضًا التواصل مع لاعبين حقيقيين آخرين والذهاب في مغامراتك الخاصة. توفر اللعبة رسومات رائعة، وهي مجانية مما يعني أنه يمكنك إلقاء نظرة عليها إذا كنت تملك iPhone.

Advertisements

قامت شركة آبل أيضًا هذا العام بتقديم جائزة جديدة تدعى ” Arcade Game of the Year “، وهي الجائزة التي كانت من نصيب Sayonara Wild Hearts. هذه اللعبة تعتبر جزءًا من خدمة Apple Arcade، والهدف في هذه اللعبة هو ” العثور على تناغم الكون “، ولكن كل ما تفعله هو ركوب الدراجات والسيوف المتأرجحة في بيئة فريدة. اللعبة مجانية، ولكن فقط إذا كان لديك إشتراك في خدمة Apple Arcade.

أما بخصوص أفضل لعبة لأجهزة iPad هذا العام، فقد كانت من نصيب Hyper Light Drifter، في حين تم منح Flow by Moleskine جائزة أفضل تطبيق لأجهزة iPad، ولعبة GRIS جائزة أفضل لعبة لأجهزة Mac.