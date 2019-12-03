شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحمى نفسك من إشعاعات الهواتف الذكية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصى المكتب الاتحادى للحماية من مخاطر الإشعاع فى ألمانيا، باتخاذ بعض التدابير الوقائية، للحماية من مخاطر الإشعاع الناتج عن الهواتف الذكية، حسب سكاى نيوز.

وأوضح خبراء المكتب الألمانى، أن أولى هذه التدابير هو عدم استعمال الهاتف الذكى فى الأماكن، التى تضعف فيها الشبكة، فكلما ضعفت شبكة الهاتف، زادت الحاجة لتشغيل الهاتف بشكل أقوى.

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وينصح أيضا بتجنب إجراء المكالمات الهاتفية فى حال الاستقبال السيئ فى القطارات أو المترو أو السيارات على سبيل المثال، بالإضافة إلى الأماكن، التى لا تتوفر فيها الخدمة بشكل جيد.

ويرى الخبراء أنه من الضرورى أيضا إبعاد الهاتف عن الأذن قدر الإمكان، حيث تتناقص كثافة الحقول الكهرومغناطيسية بسرعة مع بعد المسافة، لذا يوصى بإجراء المكالمات باستخدام سماعات الرأس السلكية أو عن طريق السماعات اللاسلكية.

ومن جهة أخرى، يوصى الخبراء قبل شراء الهاتف بالتحقق مما يعرف بقيمة معدل الامتصاص النوعى (SAR)، وهو مقياس الطاقة عالية التردد، التى يتم امتصاصها بواسطة أنسجة الجسم عند استخدام الهواتف الذكية، علما أن الحد الأقصى المسموح به هو 2 واط لكل كيلوجرام، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.