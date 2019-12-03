شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مبيعات Cyber Monday فى الولايات المتحدة تتجاوز 9.2 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن مبيعات الـ Cyber Monday فى الولايات المتحدة تجاوزت 9.2 مليار دولار وذلك وفقا لتجار التجزئة في الولايات المتحدة.

وبحسب موقع gadgetsnow الأمريكى، فإن Cyber ​​Monday - الذي أصبح الآن تقليديًا أكبر يوم للتسوق عبر الإنترنت في الاقتصاد الأمريكي - سجل قفزة في المبيعات بنسبة 16.9٪ مقارنة بالعام السابق حتى الساعة 7 مساءً، وقالت Adobe، التي تقيس المعاملات من 80 ضمن أكبر 100 شركة تجزئة أمريكية، حيث خفضت توقعاتها السابقة البالغة 9.4 مليار دولار قليلاً بعد ظهور المزيد من البيانات.

أما أمازون ومنافسيها مثل Target Corp وWalmart Inc فستستفيدون من هذا الحدث، بعد تعزيز خدمات التسليم لتلبية الطلبات عبر الإنترنت بسرعة أكبر، وقالت شركة Adobe أيضًا أن 3 مليارات دولار من المبيعات المقدرة ستكون من الهواتف الذكية، وهو رقم قياسي جديد في الولايات المتحدة.

إلا أن التقرير يشير إلى أنه لا يزال التسوق في الولايات المتحدة ضعيفًا مقارنةً بـ "يوم العزاب" في متجر Alibaba Group Holding Ltd الشهر الماضي، عندما حققت مبيعات التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة 38.4 مليار دولار في المبيعات. يقدر اتحاد التجزئة الوطني الأمريكي أن ما يقرب من 69 مليون أمريكي سوف يبحثون على شبكة الإنترنت يوم Cyber Mondayعن صفقات على كل شيء من الهواتف المحمولة إلى أدوات المطبخ، مع تقدير شركة Adobe لأكبر الخصومات على أجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر.