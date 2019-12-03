شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاتف صينى جديد مخصص فقط للمهمات الصعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة Doogee هاتفها الذكى S95 Pro، المخصص للاستخدامات الشاقة، بسعر يصل لـ400 دولار أميركى، حسب سكاى نيوز.

وأوضحت الشركة الصينية أن الهاتف الجديد S95 Pro يدعم فئتى الحماية IP68 وIP69K، وهو ما يعنى أن الجهاز يستطيع الصمود تحت الماء لمدة 20 دقيقة وعلى عمق 3 أمتار، فضلا عن أن الجهاز يتوافق مع المعيار العسكرى MIL-STD-810G ،

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ويأتى الهاتف الجديد بشاشة FHD+ قياس 6.3 بوصة، وكاميرا سيلفى بدقة 16 ميجابيكسل، وثلاث كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل، مع 8 ميجابيكسل لكاميراتى الزاوية الواسعة والزووم.

ويعتمد الهاتف الجديد على نظام التشغيل "أندرويد 9 باي" ويدعم المعالج Helio P90، مع ذاكرة وصول عشوائى RAM سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت.

ولعل أكثر ما يميز الهاتف الجديد البطارية سعة 5150 مللى أمبير ساعة، والتى يمكن تمديدها عن طريق غطاء خاص سعة 3500 مللى أمبير ساعة، لتصل السعة التخزينية الكلية إلى 8650 مللى أمبير ساعة، تؤهل الجهاز للعمل عدة أيام دون انقطاع.