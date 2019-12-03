تكنولوجيا: سامسونج تستعد للإعلان عن أول هاتف من سلسلة Galaxy A للعام 2020 في 12 من ديسمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد فرع شركة سامسونج في فيتنام اليوم على خطط العملاق الكوري لعقد مؤتمر في 12 من ديسمبر للإعلان الرسمي عن أول إصدار من سلسلة هواتف Galaxy A للعام 2020 .

نشر على موقع اليوتيوب اليوم مقطع فيديو تشويقي تستعرض فيه اللمحات الأولى لتصميم إصدارها القادم من الهواتف الذكية الذي يتميز بتصميم ثقب الشاشة، مع تصميم جديد للكاميرة الخلفية.

ومن المقرر أن تقدم شركة سامسونج الإصدار الأول من سلسلة هواتف Galaxy A للعام 2020، إلا أن سامسونج لم تؤكد على الإصدار المقرر الإعلان عنه، حيث تشير التوقعات إلى أن سامسونج في طريقها للإعلان عن هاتف Galaxy A51 أو Galaxy A71 يوم 12 من ديسمبر.

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ولقد كشفت بعض التسريبات المصورة عن تصميم هاتف Galaxy A71 وGalaxy A51 خلال الشهر الماضي، حيث يأتي الهاتفين بتصميم ثقب الشاشة، مع تصميم مستطيل للكاميرة الخلفية بإعدادات رباعية، ومن المتوقع أن تأتي تفاصيل أكثر حول سلسلة هواتف Galaxy A للعام 2020 خلال الفترة القادمة.

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