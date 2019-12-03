أدلة جديدة تُلمح لإقتراب موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف Galaxy S10 Lite

فاطمة أيت طالب - دبي - تم اليوم رصد شركة سامسونج تنشر صفحة الدعم الخاصة بالهاتف Galaxy S10 Lite على موقعها الرسمي في فرنسا مما يلمح إلى أنها تستعد على الأرجح لإطلاق هذا الهاتف في المستقبل القريب.

صفحة الدعم المعنية هنا مخصصة للطراز SM-G770F/DS، والذي يٌشاع أنه Galaxy S10 Lite. لقد سبق ورصدنا هذا الهاتف في موقع هيئة الإتصالات الفيدرالية FCC، وسمعنا أيضًا أنه سيضم بطارية بقوة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 45W، والمعالج الثماني النوى Snapdragon 855، فضلا عن 8GB من الذاكرة العشوائية.

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وفيما يخص الجانب المتعلق بالكاميرات، فقد تردد أن الهاتف Galaxy S10 Lite سيضم كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 12 ميغابكسل، فضلا عن كاميرا ثالثة لإستشعار معلومات العمق بدقة 5 ميغابكسل. وعندما يتعلق الأمر بالكاميرا الأمامية المخصصة لإلتقاط الفيديوهات والصور الذاتية، فقد تردد أنها ستضم مستشعر بدقة 32 ميغابكسل.

يبدو الأمر كما لو أن شركة سامسونج تستعد للإعلان عن الهاتف Galaxy S10 Lite في المستقبل القريب. ومع ذلك، فلا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيكون مرفوقًا بالهاتف Galaxy Note 10 Lite الذي كان بدوره محورًا لبعض الشائعات في الفترة الماضية أم لا.