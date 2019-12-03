نائب الرئيس التنفيذي لشركة Xiaomi يؤكد قدوم الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - وصل الهاتف الرائد Xiaomi Mi9 في شهر فبراير الماضي، ومنذ ذلك الحين رأينا شركة Xiaomi تُطلق العديد من النسخ من هذا الهاتف والتي تضمنت Xiaomi Mi9 Special Edition و Xiaomi Mi9 Pro. الآن، أكد المؤسس المشارك لشركة Xiaomi، السيد Lin Bin أن الهاتف الرائد التالي للشركة يلوح في الآفق أيضًا.

في تعليق على منشور حول الهاتف Xiaomi Mi9 Pro، رد السيد Lin Bin على أحد المعجبين قائلاً أن الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro سيكون في الحقيقة هو خليفة Xiaomi Mi9 Pro. على الرغم من أنه لا توجد معلومات أخرى حول الهاتف الرائد المقبل لشركة Xiaomi، إلا أن هذا هو التأكيد الرسمي الأول الذي رأيناه.

في أخبار ذات صلة، تم إزالة الهاتف Xiaomi Mi9 من الموقع الرسمي للشركة في الصين، وهذا مؤشر آخر على أننا نقترب من إطلاق خليفته. في الوقت الراهن، تشير الشائعات الوحيدة التي رأيناها حول سلسلة هواتف Xiaomi Mi9 Series إلى أنها ستضم المعالج Snapdragon 865 القادم من كوالكوم، وكاميرا أساسية بدقة 108 ميغابكسل، وستأتي مسبقًا مع روم MIUI 11 الذي يستند على نظام Android 10.

وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه تم كذلك في الأونة الأخيرة رصد هاتفين قادمين من شركة Xiaomi يحصلان على شهادات من هيئة CCC الصينية تكشف لنا أنها ستدعم الشحن السريع بقوة 66W. عمومًا، سنقوم بتحديث الموقع فور توصلنا بالمزيد من المعلومات.