سامسونج تحدد موعد الوصول الرسمي لسلسلة هواتف Galaxy A 2020 Series

فاطمة أيت طالب - دبي -

ستقوم شركة سامسونج بالكشف عن أول عضو في سلسلة هواتف Galaxy A 2020 Series في اليوم 12 من شهر ديسمبر الجاري. لقد تم تأكيد ذلك اليوم من قبل الفرع الرسمي لشركة سامسونج في فيتنام، والذي نشر مقطع فيديو قصير على اليوتيوب يشوق فيه للهواتف الذكية القادمة مع شاشات مزودة بثقب من أجل الكاميرا الأمامية ومجموعة جديدة من الكاميرات في الخلف.

لم تكشف لنا شركة سامسونج عن هوية الهواتف الذكية التي ستكشف عنها في اليوم 12 ديسمبر، ولكن من المحتمل أن نرى الشركة الكورية الجنوبية تزيح الستار رسميًا عن الهاتفين Galaxy A51 و Galaxy A71 في هذا الحدث، فقد كشفت لنا الصور الحاسوبية التي تحصلنا عليها في الفترة الماضية أن هذين الهاتفين سيأتيان بتصميم مماثل تقريبًا بحيث سيضم كلاهما شاشات مزودة بثقب من أجل الكاميرا الأمامية، فضلا عن أربع كاميرات في الخلف على شكل الحرف L.

نظرًا إلى أن لحظة الإعلان الرسمي ستتم بعد أسبوع واحد تقريبًا، فمن المحتمل أن نرى المزيد من الإعلانات التشويقية من شركة سامسونج حول سلسلة هواتف Galaxy A 2020 Series في قادم الأيام.