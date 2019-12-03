شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المفوضية الأوروبية تحقق فى طريقة جمع فيس بوك للبيانات واستخدامها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت المفوضية الأوروبية أن منظمي مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي يحققون في كيفية جمع فيس بوك لبياناته والاستثمار منها، مما يفتح تحقيق ثاني مع عملاق من عمالقة التكنولوجيا خلال الفترة الأخيرة وذلك فى سوق وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت.

وبحسب موقع TOI الهندى، قالت السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي إنها أرسلت استبيانات كجزء من التحقيقات الأولية في كل من فيس بوك وبيانات جوجل، وتؤكد هذه الخطوة على مخاوف المنظمين بشأن الكم الهائل من البيانات التي يحتفظ بها عمالقة التكنولوجيا وكيف يمكنهم الاستفادة من هذا لمنع المنافسين والتوسع في قطاعات جديدة.

وقال مسئول المنافسة في الاتحاد الأوروبي: "إن هذه التحقيقات تتعلق بالطريقة التي يتم بها جمع البيانات ومعالجتها واستخدامها ونقدها، بما في ذلك لأغراض الدعاية"، دون تقديم تفاصيل، ولم يستجب فيس بوك على الفور لطلب التعليق.

وقد أظهر استبيان شاهدته رويترز أن اللجنة تقوم بتكبير واجهة برمجة تطبيقات Facebook (API) التي تتيح لمطوري التطبيقات الوصول إلى البيانات أو المنشورات على نظامها الأساسي والصور الفوتوغرافية مشاركة موقع انستجرام ومكونات البرامج للتفاعل.

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وكانت البيانات المتعلقة بالتسويق والخدمات الإعلانية في التركيز أيضا، وقد أراد المنظمين معرفة تفاصيل العقود التي تسمح للشركات بالوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بـفيس بوك وتأثيرها على الشركات إذا لم يُسمح لها باستخدام هذه البيانات.

وقد سأل الاستبيان عما إذا كانت هناك أي قيود أو شروط على استخدام فيس بوك للبيانات المقدمة من الشركات مقابل الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات الخاصة به، وما إذا كان فيس بوك يحد من الوصول والسبب في ذلك.