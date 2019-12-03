شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يغير سياسته عالميا للامتثال لقوانين الخصوصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن شركة تويتر تحدث حاليا سياسة الخصوصية العالمية الخاصة بها لتزويد المستخدمين بمزيد من المعلومات حول البيانات التى قد يحصل عليها المعلنون، ويقومون بإنشاء موقع لتوضيح جهود حماية البيانات الخاصة بها، حسبما ذكرت الشركة.

وبحسب موقع TOI الهندى فإن التغييرات، التى ستدخل حيز التنفيذ فى 1 يناير 2020، ستتوافق مع قانون خصوصية المستهلك فى كاليفورنيا (CCPA)، إذ يشترط قانون ولاية كاليفورنيا على الشركات الكبيرة منح المستهلكين مزيدًا من الشفافية والتحكم في معلوماتهم الشخصية، مثل السماح لهم بطلب حذف بياناتهم والانسحاب من بيع بياناتهم إلى أطراف ثالثة.

وقد تعرضت شركات التواصل الاجتماعى بما فى ذلك فيس بوك وجوجل للتدقيق فى مشكلات خصوصية البيانات، التى غذتها فضيحة Cambridge Analytica على فيس بوك، والتى تم فيها جمع البيانات الشخصية من ملايين المستخدمين دون موافقتهم، وقد أعلن تويتر أيضًا يوم الاثنين أنه ينقل حسابات المستخدمين خارج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والتى كانت تتعاقد معها سابقًا شركة Twitter International فى دبلن بإيرلندا إلى Twitter Inc ومقرها سان فرانسيسكو.

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وقالت الشركة إن هذه الخطوة ستسمح المرونة فى اختبار الإعدادات والضوابط المختلفة مع هؤلاء المستخدمين، مثل تفضيلات الاشتراك الإضافية أو إلغاء الاشتراك الإضافية، والتى من المحتمل أن تكون مقيدة بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، قانون الخصوصية الرقمية الأوروبية.

وقال "داميان كيران" مسئول حماية البيانات فى تويتر لرويترز فى مقابلة عبر الهاتف "نريد أن نكون قادرين على التجربة دون الانتهاك على الفور لشروط الناتج المحلى الإجمالى"، وأَضاف "الهدف هو التعلم من تلك التجارب ومن ثم توفير تلك التجارب نفسها للناس في جميع أنحاء العالم".

ويعد موقع الخصوصية الجديد على Twitter، الذى يطلق عليه "مركز خصوصية Twitter"، جزءًا من جهود الشركة لعرض أعمالها المتعلقة بحماية البيانات، كما سيعطى المستخدمين طريقًا آخر للوصول إلى بياناتهم وتنزيلها، فيما ينضم تويتر إلى شركات الإنترنت الأخرى التى أخرجت مواقعها مؤخرًا قبل دخول CCPA حيز التنفيذ.