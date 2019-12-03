شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مؤسس فيس بوك ينكر محاولة ترامب الضغط ضد حظر الإعلانات السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك في مقابلة مع شبكة CBS الأمريكية، أن الرئيس الأمريكيى دونالد ترامب، لم يمنعه من حظر الإعلانات السياسية على منصة التواصل الاجتماعي وذلك خلال الاجتماع السري الذي جمعه معه في أكتوبر الماضى.

وبحسب موقع gadgetsnow الأمريكى، فقال زوكربيرج أن النقاش الذي جمعه مع ترامب ركزعلى "بعض الموضوعات التي يفضل المستخدمين قراءتها حول عمل فيس بوك"، لكنه أضاف أنه كان "عشاءًا خاصًا" ورفض مشاركة المزيد من التفاصيل عن الاجتماع.

وكان زوكربيرج قد دافع في وقت سابق عن سياسة الشركة في عرض إعلانات من السياسيين تحتوي على ادعاءات كاذبة أو مضللة، قائلاً إن فيس بوك، لا يريد خنق الخطاب السياسي، فيما كان ترامب، الذي أيد الإعلانات السياسية بصوت عالٍ، انتقد فيس بوك علنا ​​مرارا وتكرارا، متهما إياه بأنه متحيز لصالح الديمقراطيين.

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وقد واجهت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة أيضًا وابلًا من الانتقادات بشأن الثغرات في الخصوصية، والنشاط المرتبط بالانتخابات وهيمنتها على الإعلان عبر الإنترنت، مما أدى إلى نداءات تدعو إلى مزيد من التحقيقات والتحقيق في مكافحة الاحتكار.