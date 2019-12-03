تكنولوجيا: ابل تعلن عن أفضل تطبيقات iOS وأكثرها شعبية للعام 2019

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ابل عن التطبيقات التي حققت الشعبية الأكبر خلال 2019، والتي حصلت على أعلى تقييم من المستخدمين، أو التي سجلت عدد أكبر في مرات التحميل على منصة iOS.

كشفت شركة ابل عن قائمة التطبيقات التي سجلت أعلى عدد مرات تحميل للعام 2019، حيث لا تختلف هذه القائمة عن العام الماضي بشكل كبير، حيث يأتي أيضاً هذا العام تطبيق اليوتيوب في المركز الأول للسنة الثانية على التوالي.

ويأتي في المركز الثاني في قائمة أكثر التطبيقات شعبية هذا العام تطبيق الإنستقرام ومن ثم تطبيق سناب شات في المركز الثالث، وفيما يلي نستعرض أفضل التطبيقات للعام 2019:

تطبيق اليوتيوب

تطبيق الإنستقرام

تطبيق سناب شات

تطبيق TikTok

تطبيق ماسنجر

تطبيق جي ميل

تطبيق Netflix

تطبيق الفيس بوك

تطبيق خرائط جوجل

تطبيق امازون

ويعد تطبيق TikTok أحد التطبيقات المفضلة هذا العام الذي حقق تقدم ملحوظ خلال عام 2019، حيث إحتل هذا العام المركز الرابع بين قائمة أفضل التطبيقات، بينما جاء في قائمة العام الماضي في المركز 16، ولقد سجل التطبيق بالفعل في فبراير الماضي عدد مرات تحميل وصل إلى مليار مرة، كما احتل المركز الثالث في متجر تطبيقات ابل، ومن المتوقع أن يشكل تطبيق TikTok منافسة كبيرة لتطبيق الإنستقرام خلال الفترة القادمة.

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ولقد جاء تطبيق Facetune في مقدمة قائمة التطبيقات المدفوعة المفضلة للمستخدمين، ومن ثم جاء تطبيق HotSchedules في المركز الثاني ليتخطى تطبيق kirakira+ الذي احتل المركز الثاني خلال العام الماضي.

قائمة الألعاب المجانية الأكثر شعبية في 2019

لعبة Mario Kart Tour

لعبة Color Bump 3D

لعبة aquapark.io

لعبة Call of Duty: Mobile

لعبة BitLife – Life Simulator

لعبة Polysphere – art of puzzle

لعبة Wordscapes

لعبة Fortnite

لعبة Roller Splat

لعبة AMAZE.

وتأتي لعبة Minecraft في مقدمة الألعاب المدفوعة الأكثر شعبية، ومن ثم Heads Up، وPlague Inc، كما حددت ابل تطبيق Spectre Camera كأفضل التطبيقات المختارة من الشركة للعام 2019، وهو أحد التطبيقات التي يدعمها تقنية الذكاء الإصطناعي.

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