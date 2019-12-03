قد نرى أربع طرازات من iPhone من آبل في العام المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - على مدار الأعوام القليلة الماضية، قامت شركة آبل بإطلاق ثلاثة هواتف iPhone في السنة. ومع ذلك، من المتوقع أن تقوم شركة آبل في العام 2020 بإطلاق ما يصل إلى أربعة هواتف iPhone. هذا وفقا للمحلل Samik Chatterjee من شركة JP Morgan الذي يقول أنه في الحدث الذي من المرجح أن يتم عقده في شهر سبتمبر من العام المقبل ستقوم شركة آبل بإطلاق ما يصل إلى أربع طرازات جديدة.

توقع هذا المحلل أن تأتي هواتف iPhone في العام المقبل بثلاثة أحجام جديدة بحيث يتوقع أن يضم واحد شاشة بحجم 5.4 إنش، بينما سيضم الهاتفين الآخرين شاشات بأحجام 6.1 إنش و 6.7 إنش. يتماشى هذا جزئيًا مع الشائعات السابقة التي قيل فيها أن شركة آبل تخطط فعليًا لإطلاق هاتف iPhone كبير الحجم وهاتف آخر صغير الحجم، وبالتالي هذا التقرير الجديد يدعم تلك الشائعات السابقة.

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ومع ذلك، التنبؤ بقدوم هاتفي iPhone بحجم 6.1 إنش يبدو مختلفًا بعض الشيء عن الشائعات السابقة التي أدعت أن شركة آبل قد تلتزم بإطلاق ثلاث طرازات بدلاً من أربعة. وبصرف النظر عن ذلك، فقد أوضح المحلل Samik Chatterjee كذلك أن جميع هواتف iPhone القادمة في العام المقبل ستأتي مع شاشات OLED وستدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

يتماشى هذا أيضًا مع تقرير سابق حيث لمحت كوالكوم نفسها إلى قدوم هواتف iPhone المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G. وبغنى عن القول، يُرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، ولكن لا تنسى العودة إلينا في وقت لاحق حيث نأمل أن تكون هناك تفاصيل إضافية متاحة.