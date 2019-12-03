تقرير جديد يقترح إطلاق آبل لهواتف iPhone الجديدة مرتين في السنة

فاطمة أيت طالب - دبي - على عكس شركات مثل سامسونج التي تُطلق عادة هواتفها الرائدة الجديدة مرتين سنويًا، فعادة ما تقوم شركة آبل بإطلاق هواتفها الرائدة مرة واحدة فقط في السنة. لسنوات عديدة، كانت شركة آبل تستضيف حدث الإعلان عن هواتف iPhone الجديدة في خريف كل عام، ولكن صدر الآن تقرير جديد من المحلل Samik Chatterjee من شركة JP Morgan يلمح فيه إلى إمكانية أن تُقسم شركة آبل إطلاق هواتف iPhone الجديدة على حدثين في العام.

يدعي هذا المحلل أن شركة آبل قد تختار إطلاق هواتف iPhone مرتين في السنة، حيث يُمكن أن يتم إطلاق الدفعة الأولى في الصيف ثم تتبعها الدفعة الثانية في الخريف. لسنا متأكدين من الكيفية التي تخطط بها شركة آبل لتقسيم عمليات الإطلاق، ولكن من الممكن أن تُركز إحدى عمليات الإطلاق على هواتف iPhone الرائدة بينما تركز الأخرى على هواتف iPhone الإقتصادية.

في الواقع، هذه ليست هي المرة الأولى التي نسمع فيها عن هذا. وفقا للشائعات، فقد تردد أنه من المرجح أن يتم إطلاق iPhone SE2 في النصف الأول من العام المقبل بينما من المرجح أن يتم إطلاق تشكيلة iPhone 12 Series في خريف العام المقبل مما يعني من الناحية الفنية أن شركة آبل ستقوم بتقسيم عمليات الإطلاق على حدثين منفصلين في نفس السنة.

ومع ذلك، هذه مجرد شائعات وستبقى كذلك حتى يتم تأكيدها بشكل رسمي من قبل شركة آبل، لذلك سيكون من الأفضل لو تم التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة.