شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يكافئ عراقي للمرة السادسة بعد إبلاغه عن ثغرة جديدة .. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مركز الإعلام الرقمي في العراق، أن شركة "فيس بوك" قدمت مكافأة للشاب العراقي، مؤمل أحمد شكير، بعد إبلاغه عن ثغرة جديدة في "الموقع الأزرق"، بحسب روسيا اليوم.

ونقل المركز في بيان عن شكير قوله إن "الثغرة الجديدة تسمح للمهاجم أو المخترق بتخطي اختبار الأمان من دون معرفة المعلومات المطلوبة للدخول لحساب الضحية".

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وأشار المركز إلى أن "العراقي مؤمل أحمد سبق وأن تلقى عدة مكافآت من قبل الشركة نتيجة كشفه لعدة ثغرات تتعلق بفيسبوك وإنستجرام".