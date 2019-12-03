شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يكافئ عراقي للمرة السادسة بعد إبلاغه عن ثغرة جديدة .. صورة والان مع تفاصيل الخبر
ونقل المركز في بيان عن شكير قوله إن "الثغرة الجديدة تسمح للمهاجم أو المخترق بتخطي اختبار الأمان من دون معرفة المعلومات المطلوبة للدخول لحساب الضحية".
وأشار المركز إلى أن "العراقي مؤمل أحمد سبق وأن تلقى عدة مكافآت من قبل الشركة نتيجة كشفه لعدة ثغرات تتعلق بفيسبوك وإنستجرام".
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