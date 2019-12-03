حذر خبراء التقنية مستخدمي "واتسآب"، من الوقوع فريسة لخدعة تطبيق يحمل اسم "واتسآب غولد".
وكان أول ظهور لوكالة "واتسآب غولد" عام 2016، ويتم إرساله للمستخدمين على أنه نسخة مطورة.
وتصل للمستخدمين رسالة تقول إن "مقطع فيديو سيصدر في الغد تحت اسم "Martinelli" سيخترق هاتفك، ولن يكون بالإمكان إصلاحه. انشر المعلومة".
وأوضح الخبراء أنه إذا وصلت رسالة لتحديث "واتسآب" إلى "واتسآب غولد"، لا تنقر فوقها، مشيرة إلى أن الفيروس معقد جدا.
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير جديد... 'واتساب الذهبي' يخترق هاتفك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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