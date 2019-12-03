شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف ظاهرة غامضة في القطب الشمالي.. اعرف ايه هى والان مع تفاصيل الخبر
ويفيد موقع Science Alert، بأنه يلاحظ في هذه المناطق حالات شاذة لا تفسير لها حاليا، بما في ذلك الزيادة في كثافة الغلاف الجوي محليا وتعطل في الاتصالات.
وتخطط وكالة الفضاء الأمريكية ناسا لإرسال ثلاث بعثات إلى القطب الشمالي إحداها Cusp Region Experiment-2، وستكون مهمتها دراسة الشذوذ في الغلاف الجوي. لأن كثافة الهواء على ارتفاع 322 كيلومترا أعلى بكثير من المتوسط. وإذا كان التفاوت في الضغط المرتبط بزيادة الكثافة على سطح الأرض لتسبب في حدوث أعاصير شديدة القوة.
لذلك فإن هذه المنطقة قد تسبب مشكلات للمركبات الفضائية والأقمار الصناعية، والاضطراب في الغلاف الجوي يعيق عمل نظام الملاحة GPS والاتصالات. وسيكون هدف البعثة الثانية Cusp Irregularities-5، دراسة السريان المضطرب لتمييز تأثيره في عمل الموجات الكهربائية التي يمكنها تعطيل وسائل الاتصالات، ولكن المعطيات الأولية تبين أن البعثة قد لا توفق في عملها.
وأما البعثة الثالثة، فهدفها قياس تيارات البلازما والغازات في نقطة التفرد. هذه النتائج ستساعد الخبراء في التنبؤ بسلوك الحقل المغناطيسي في المنطقة المحددة من أجل تجنب حصول تلف في المعدات.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: اكتشاف ظاهرة غامضة في القطب الشمالي.. اعرف ايه هى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.