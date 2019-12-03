تكنولوجيا: ابل تدعم اثنان من هواتف iPhone 12 بتقنية 5G العام المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على أن ابل تستعد لإطلاق 4 إصدارات من سلسلة iPhone 12 العام المقبل، على أن يدعم اثنان من الإصدارات الإتصال بشبكات 5G.

وفقاً لماء جاء في التسريبات السابقة حول سلسلة هواتف iPhone 12 فإن ابل تدعم إصدارات العام المقبل بشاشات OLED، واليوم جاءت التسريبات الجديدة لتؤكد وجود 4 إصدارات في هواتف الأيفون العام المقبل، على أن يأتي الإصدار الأصغر بحجم 5.4 إنش، بينما يتميز الإصدار الثاني بحجم 6.7 إنش، كما تقدم اثنان من الإصدارات بحجم 6.1 إنش.

كما تشير التسريبات الجديدة إلى أن هاتف iPhone 12 المميز بحجم 6.7 إنش إلى جانب أحد الإصدارات المميزة بحجم 6.1 إنش ستضم أعلى المواصفات في سلسلة iPhone 12، ومنها إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، مع مستشعر 3D، كما تأتي هذه الإصدارات بعدسات VCSEL التي سيكون لها القدرة على تصوير بزوايا عرض واسعة، إلى جانب دعم التكبير، أيضاً من المتوقع أن تعمل على معالجة الصور.

من جانب أخر يأتي هاتف iPhone 12 المميز بحجم 5.4 إنش في الشاشة، والإصدار الأخر بحجم 6.1 إنش بكاميرة خلفية مزدوجة، أيضاً لا تضم هذه الإصدارات مستشعر 3D.

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ولقد أكدت التسريبات الجديدة على أن إصدار “Pro” فقط من هواتف iPhone 12 سيأتي بميزة الإتصال بشبكات Mmwave 5G، بينما يدعم الأخر شبكات sub-6GHz 5G فقط.

ومن المقرر أن تقدم ابل الإصدارات الأربعة من هواتف iPhone 12 في نهاية العام المقبل، بينما تقدم ابل في بداية العام المقبل الإصدار الجديد من هاتف iPhone SE الذي يتميز بتكلفة أقل، حيث من المتوقع أن ينطلق رسمياً في شهر مارس.

يذكر أن تسريبات JP Morgan الجديدة أشارت إلى أن ابل ستتجه إلى تغيير جدولها الزمني في إطلاق إصدارات الأيفون، على أن تقدم في بداية 2021 اثنان من هواتف الأيفون، بينما تقدم اثنان من الإصدارات في النصف الثاني من العام، حيث تستهدف ابل منافسة الشركات المصنعة للهاتف بشكل أفضل عن طريق تقسيم إصدارات الشركة على مدار العام.

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