شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو بتفكر تختار باقة انترنت.. اعرف كل تطبيق بيستهلك قد إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتاج المستخدمون في الكثير من الأحيان لمعرفة مقدار استهلاك كل تطبيق من باقة الإنترنت، وذلك لمعرفة مقدار الباقة التى قد يحتاجون إلى تشغيلها على هواتفهم الذكية، وفيما يلى نعرض مقدار استهلاك كل تطبيق من التطبيقات الشهيرة على هواتفنا الذكية كما يلى:

- فيس بوك

يستهلك تطبيق فيس بوك من 1 إلى 2MB من حجم البيانات، حال تصفح الصور أو الفيديو أو إرسال رسالة على الموقع، كما أنه يستهلك بمعدل حوالي 80 ميجابايت في الساعة للتصفح، و160 ميجابايت في الساعة للفيديو.

- واتس آب

الرسالة على تطبيق واتس آب تستهلك 1KB من البيانات، و5OKB، وهذا يعنى أنك إذا كنت مشتركًا فى باقة قدرها 2GB سيمكنك إرسال 2 مليون رسالة و40 ألف صورة.

- سناب شات

كل فيديو تقوم بإرساله يستهلك من 30 إلى 50 KB من البيانات، كما يستخدم Snapchat حوالي 160 ميجابايت في الساعة

- انستجرام

تطبيق انستجرام يستهلك الباقة بشراسة فكل صورة تراها أو تحملها تأخذ 600 KB من الباقة، وكل فيديو يستهلك 9.6 MB، حيث يستخدم Instagram حوالي 720 ميجابايت في الساعة

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- جى ميل

250 KB لكل بريد تقوم باستقباله أو إرساله، وباقة قدرها 2GB تمكنك من إرسال 8000 بريد.

- FaceTime:

يستخدم FaceTime حوالي 85 ميجابايت في الساعة.

- يوتيوب:

يستخدم YouTube حوالي 300 ميجابايت في الساعة.