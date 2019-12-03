صفقة اليوم.. احترف تصميم وتطوير مواقع الويب مع خصم 97%

الحزمة الشاملة لتصميم وتطوير الويب The Ultimate 2020 Web Designer & Developer Bundle.

عدد الدورات: 6.

عدد الدروس: 678.

المدة: 99 ساعة.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

ستساعدك هذه الحزمة على احتراف برمجة الواجهات الأمامية Front-end بمواقع الويب، وتطوير الواجهات الخلفية Back-end لتصبح مطور ويب متكامل Full-Stack Developer مع تنفيذ أكثر من 23 مشروعًا، وتعلم أكثر من لغة برمجة بما في ذلك: (بايثون) Python، و(جافا سكريبت) JavaScript، وMySQL، وHTML، وCSS، وPHP، وRuby، وإطار Bootstrap، وفهم مختلف أنواع البيانات والمتغيرات في بايثون.

تضم هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة لتعلم كيفية إنشاء مواقع و(قوالب) ووردبريس WordPress مخصصة، وتعلم كيفية تحويل أي موقع ثابت من HTML، وCSS إلى قالب ووردبريس مخصص، بالإضافة إلى استخدام PHP لإنشاء مواقع وقوالب ووردبريس احترافية.

كما تتضمن هذه الحزمة أيضًا دورة تدريبية كاملة حول لغة البرمجة Ruby، ودورة أخرى حول لغة (بايثون) Python مع تعلم كيفية معالجة وتحليل وجمع البيانات، واستخراج البيانات من قواعد البيانات مع SQL.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

اللغة: الإنجليزية

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1299 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 29 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

من المتوقع أن ينمو معدل توظيف مطوري الويب بنسبة 13% في الفترة من 2018 إلى 2028، وهو معدل أسرع بكثير من المتوسط ​​لجميع المهن وفقًا لإحصائيات مكتب العمل Bureau of Labor، ولكن زيادة الطلب والخبرة فقط لا يكفيان للوصول إلى الوظائف والرواتب المرغوب فيها، حيث إن الشهادات أيضًا ضرورية لصعود السلم الوظيفي.

إذا كنت ترغب في احتراف مجال تصميم وتطوير مواقع الويب، واستغلال الطلب المتزايد على وظائفه، فيمكنك التسجيل في هذه الحزمة التدريبية ( The Ultimate 2020 Web Designer & Developer Bundle) والتي تتيح لك الوصول مدى الحياة لأكثر من 99 ساعة تدريبية لتعلم أكثر من لغة برمجة وبناء مشاريع في العالم الحقيقي، مع خصم يصل إلى 97%.

تتيح لك هذه الحزمة الوصول مدى الحياة إلى 6 دورات تدريبية، و678 درسًا، وأكثر من 99 ساعة من المحتوى، لمساعدتك على احتراف تطوير وتصميم مواقع الويب.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 1299 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 29 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 97 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

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ستساعدك هذه الحزمة على احتراف برمجة الواجهات الأمامية Front-end بمواقع الويب، وتطوير الواجهات الخلفية Back-end لتصبح مطور ويب متكامل Full-Stack Developer مع مع تنفيذ أكثر من 23 مشروعًا، وتعلم أكثر من لغة برمجة بما في ذلك: (بايثون) Python، و(جافا سكريبت) JavaScript، وMySQL، وHTML، وCSS، وPHP، وRuby، وإطار Bootstrap، وفهم مختلف أنواع البيانات والمتغيرات في بايثون.

تضم هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة لتعلم كيفية إنشاء مواقع و(قوالب) ووردبريس WordPress مخصصة، وتعلم كيفية تحويل أي موقع ثابت من HTML، وCSS إلى قالب ووردبريس مخصص، واستخدام PHP لإنشاء مواقع وقوالب ووردبريس احترافية.

كما تتضمن هذه الحزمة أيضًا دورة تدريبية كاملة حول لغة البرمجة Ruby، ودورة أخرى حول لغة (بايثون) Python مع تعلم كيفية معالجة وتحليل وجمع البيانات، واستخراج البيانات من قواعد البيانات مع SQL.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة.

فيما يلي الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

The Ultimate Web Designer & Developer Course: Build 23 Projects

Bootstrap to WordPress

The Front End Developer Bootcamp

How to Become a Programmer

Learn Python 3 from Beginner to Advanced

Become a Web Developer: Learn the Basics & Fundamentals of Ruby

الحصول على الصفقة: من هنا.