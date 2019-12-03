أمازون تعلن عن لوحة مفاتيح موسيقية تعلم المطورين “التعلم الآلي”

أعلنت شركة (خدمات أمازون ويب) AWS اليوم الاثنين خلال مؤتمر AWS re:Invent عن DeepComposer، وهي لوحة مفاتيح قائمة على تقنية التعلم الآلي مخصصة للمطورين.

وقالت (خدمات أمازون ويب) في منشور على مدونتها: “إن AWS DeepComposer لوحة مفاتيح مكونة من 32 مفتاحًا، وجوابي قرار، وهي مصممة للمطورين للتعامل مع الذكاء الاصطناعي التوليفي، إما باستخدام طرازات سابقة التجهيز أو طراز خاص بك”.

ومن المفترض أن تساعد لوحة المفاتيح الجديدة من أمازون المطورين في التعرف على تقنية التعلم الآلي بطريقة ماتعة. ويطلق على المنطقة المعنية بتوليد أعمال إبداعية في الذكاء الاصطناعي “الذكاء الاصطناعي التوليفي”. وبعبارة أخرى، فهي تساعد المطورين على تعليم الآلات لتوليد شيء إبداعي باستخدام “شبكات الخصومة التوليدية”.

Advertisements

وقالت أمازون: “يمكن للمطورين – بغض النظر عن خلفيتهم في التعلم الآلي أو الموسيقى – أن يبدأوا في استخدام (شبكات الخصومة التوليدية). وتعمل تقنية الذكاء الاصطناعي التوليفي هذه على إنشاء شبكتين عصبيتين مختلفتين ضد بعضهما البعض لإنتاج أعمال رقمية جديدة ومبنية على أساس عينات المدخلات”. وأضاف: “وباستخدام AWS DeepComposer، يمكنك تدريب وتحسين نماذج (شبكات الخصومة التوليدية) لإنشاء موسيقى أصلية”.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

ويمكن للمطورين تدريب نماذج التعلم الآلي الخاصة بهم أو استخدام النماذج التي توفرها أمازون للبدء. وفي كلتا الحالتين، يمكن للمطورين إنشاء الموسيقى استنادًا إلى النموذج، ثم تعديلها في وحدة التحكم DeepComposer على سحابة AWS، ثم إنشاء الموسيقى الخاصة بهم. ويمكن للمطورين مشاركة الموسيقى التي ينشئونها على خدمة (ساوند كلاود).

يُشار إلى أن DeepComposer تعد ثالث جهاز لتعليم تقنية التعلم الآلي من أمازون، إذ يأتي لينضم إلى كاميرا DeepLens التي أُطلقت في عام 2017، وسيارات السباق الصغيرة DeepRacer التي أُطلقت العام الماضي. كما تجدر الإشارة إلى أن هذا مجرد إعلان، إذ إن الجهاز ليس جاهزًا بعد، لكن أمازون ستسمح لأصحاب الحسابات بالتسجيل لمعاينة لوحة المفاتيح عندما تكون جاهزة.