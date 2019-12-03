شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تنهى شراء أعمال مودم الهواتف الذكية الخاص بإنتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة إنتل اليوم أنها أكملت بيع غالبية أعمال مودم الهاتف الذكي لشركة أبل.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فبالعودة إلى شهر يوليو الماضى، أعلنت شركة أبل عن خططها للحصول على قطاع مودم الهواتف الذكية من Intel مقابل حوالي مليار دولار.

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حيث قال بوب سوان الرئيس التنفيذي لشركة إنتل خلال الإعلان في يوليو: "هذه الاتفاقية تمكننا من التركيز على تطوير التكنولوجيا لشبكة الجيل الخامس مع الاحتفاظ بالملكية الفكرية الهامة وتكنولوجيا المودم التي أنشأها فريقنا".

وأضاف "لقد احترمنا شركة أبل منذ فترة طويلة ونحن على ثقة من أنها توفر البيئة المناسبة لهذا الفريق الموهوب وأن هذه الأصول المهمة تتحرك إلى الأمام، ونحن نتطلع إلى بذل جهودنا الكاملة في شركة 5G حيث تتوافق بشكل وثيق مع احتياجات قاعدة عملائنا العالمية، بما في ذلك مشغلي الشبكات ومصنعي معدات الاتصالات ومقدمي الخدمات السحابية. "

وقال جوني سروجي ، نائب رئيس شركة أبل لتقنيات الأجهزة: "لقد عملنا مع شركة Intel لسنوات عديدة ونعرف أن هذا الفريق يشارك أبل في تصميم التقنيات التي توفر أفضل تجارب العالم لمستخدمينا"، وأضاف "إن شركة أبل متحمسة لانضمام عدد كبير من المهندسين الممتازين إلى مجموعة التقنيات الخلوية المتنامية لدينا ، ويعرفون أنهم سينمون في بيئة أبل الإبداعية والديناميكية، وإنهم ، إلى جانب استحواذنا الكبير على بروتوكول الإنترنت المبتكر ، سيساعدون على الإسراع في تطوير منتجاتنا المستقبلية والسماح لشركة Apple بمزيد من التفريق في المضي قدمًا ".