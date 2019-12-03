شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الآن يمكن لمستخدمى أبل الدفع دون الحاجة إلى مسح وجوههم أو بصمة أصابعهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن الآن لمستخدمى خدمة Apple Pay للدفع التابعة لأبل استخدام هواتف أيفون أو ساعات Apple Watch للدفع مقابل رحلاتهم بخدمات النقل فى لندن دون الحاجة إلى مسح وجوههم أو بصمة أصابعهم.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يسمح وضع Express Transit المدمج بهواتف أيفون للمستخدمين بالسفر بسهولة أكبر دون الحاجة بالمصادقة على أجهزتهم، وهى المشكلة التى يمكن أن تتسبب فى تأخير عند حواجز التذاكر، إذ كان يحتاج مستخدمو Apple Pay إلى استخدام Face ID أو Touch ID للمصادقة عند بدء الرحلة.

وقال مايك توكيت، رئيس قسم تسليم التحويلات فى هيئة النقل فى لندن: "إنه تغيير خطوة فى الطريقة التى نفكر بها حول كيفية تحصيل الرسوم من الناس".

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ويعمل وضع Express Transit أيضًا مع Apple Watch Series 1 و 2 أو إصدار أحدث ، وأحدث إصدار من iOS و watchOS.

يستخدم Express Transit الآن فى شنجهاى وبكين بالصين؛ مدينة نيويورك وبورتلاند بالولايات المتحدة الأمريكية ؛ وفى اليابان على جميع أشكال النقل التى تقبل بطاقة السفر الذكية Suica فى البلاد.