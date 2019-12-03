شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 40% من عمليات الشراء أونلاين في "البلاك فرايدي كانت عبر الموبايل.. تقرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات التسوق في Adobe إلى أن 39 % من عمليات الشراء التي تمت يوم البلاك فرايدى تم إجراؤها باستخدام الهواتف الذكية.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، تعد هذه قفزة كبيرة عن العام الماضي، عندما تحول ما يزيد قليلاً عن 33 % إلى الهواتف الذكية، كذلك فقد أنفق المتسوقون حوالي 2.9 مليار دولار باستخدام هواتفهم مقابل 2.1 مليار دولار فقط قبل عام.

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وكشف التقرير أنه تم تحقيق مبيعات بمقدار 7.4 مليار دولار عبر الإنترنت مقابل 6.2 مليار دولار في العام الماضي، وكان الناس أكثر راحة في الإنفاق على السلع باهظة الثمن بمتوسط ​​168 دولارا، وكان من بين أفضل الأجهزة الإلكترونية أجهزة كمبيوتر أبل المحمولة وأجهزة AirPods وNintendo Switch.

كذلك فقد كانت الألعاب الأكثر مبيعا هي FIFA 20 وMadden NFL 20 من بين أفضل المشتريات، إلا أن Adobe لم يحاول شرح سبب استعداد الناس للأنفاق بشكل أكبر عبر هواتفهم الذكية.