شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 وكالات وإدارات أمريكية تهتم بالفضاء غير ناسا.. اعرف ايه هى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد المؤسسة الأكثر شعبية وشهرة على الإطلاق فى مجال الفضاء، هى وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، ولكن الحقيقة أن ناسا ليست المؤسسة الوحيدة فى الولايات المتحدة التى تدعم استكشاف الفضاء والبحث فيه، لكن هناك العديد من الوكالات الحكومية الأخرى تتعامل أيضًا مع الفضاء، وهنا نقدم لك قائمة بهذه الوكالات والإدارات، وفقا لما ذكره موقع " spaceplace.nasa".

الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوى (NOAA)

تدرس نوا " NOAA"المحيطات والغلاف الجوي، كما أنها مهتمة بأشياء مثل الطقس والمناخ هنا على الأرض، وهناك طريقة للحصول على صورة واضحة للأرض هي النظر إليها من الفضاء باستخدام القمر الصناعي، وهذا ما تقم به NOAA، فهي المسئولة عن عدد من الأقمار الصناعية الخاصة بمراقبة الطقس على الأرض.

إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)

تراقب هذه الوكالة جميع الطائرات في السماء، ولكن عملها لا يقتصر على الطيران الأرضى ولكنها مسؤولة أيضًا عن السفر إلى الفضاء التجارى، وهو أي رحلة إلى الفضاء لا تديرها الحكومة، وتتأكد إدارة الطيران الفيدرالية أيضًا من أن هذه الرحلات الفضائية آمنة تمامًا كما هي الحال بالنسبة للرحلات المنتظمة.

هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)

تحدد هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية الموارد الطبيعية للولايات المتحدة، ولكن ما هى علاقتها بالفضاء، يشمل هذا الارتباط اختصاصها ببعض الأقمار الصناعية التى تزود هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بصور للأرض، وتستخدم الهيئة الصور لإنشاء خرائط مفصلة.

وزارة الطاقة (DOE)

وزارة الطاقة هي المسؤولة عن التعامل مع أي شيء يساعد في توليد الكهرباء والمدن في الولايات المتحدة، ولكنها مع ذلك مسئولة عن تشغيل الأشياء بعيدًا عن الولايات المتحدة، فهى مسئولة عن أشياء في المناطق البعيدة لنظامنا الشمسي مثل مهمة مهمة new horizon إلى بلوتو.

Advertisements

وزارة الدفاع

وزارة الدفاع هي جزء من الحكومة المسؤولة عن جميع فروع الجيش، كما أنها تدير العديد من المجموعات الأخرى التي تحافظ على سلامة أمريكا، ويعد الفضاء هو جزء كبير من وزارة الدفاع، حيث توفر الأقمار الصناعية لوزارة الدفاع رؤية جيدة لأي شيء تقريبًا على الأرض.

كما أنها تساعد الحكومة على التواصل في جميع أنحاء العالم، وهناك العديد من المجموعات داخل وزارة الدفاع لدراسة أو استخدام الفضاء. وتشمل هذه:

• القيادة الجوية للقوات الجوية

• وكالة الدفاع الصاروخي

• مكتب الاستطلاع الوطني

• القيادة الاستراتيجية الأمريكية

• قيادة الدفاع الصاروخي

• وكالة الاستخبارات الجغرافية المكانية

• مجلس الدفاع الفضائى