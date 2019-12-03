الفيسبوك تتيح لك الآن تصدير جميع صورك إلى خدمة Google Photos

فاطمة أيت طالب - دبي - في محاولة لبث الحياة في ما يسمى بمشروع نقل البيانات ” Data Transfer Project “، تُسهل الفيسبوك الآن على المستخدمين نقل جميع صورهم من حسابهم الشخصي على الفيسبوك إلى Google Photos. هذا المشروع عبارة عن تعاون مشترك بين آبل وجوجل ومايكروسوفت وتويتر والفيسبوك، والهدف منه هو تسهيل نقل البيانات بين المنصات الخاصة بها.
إعتبارًا من الآن، تقول الفيسبوك أن الأداة المفتوحة المصدر لنقل صورك متاحة فقط لبعض المستخدمين في إيرلندا، ولكنها ستشق طريقها إلى المستخدمين في بقية أنحاء العالم في أوائل العام 2020.
وعلاوة على ذلك، أوضحت الفيسبوك كذلك أن هذه الأداة ستعمل مع خدمات أخرى، ومن السهل تخمين ما هي هذه الخدمات التي ستكون ذات الأولية، فهذه الخدمات تشمل iCloud و OneDrive.
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