قد لا ترغب في إستخدام أداة Highlighter من آبل لإخفاء المعلومات الحساسة

فاطمة أيت طالب - دبي - واحدة من الميزات المتاحة في أداة تحرير الصور على منصة iOS هي ميزة Highlighter. يتيح ذلك للمستخدمين تسليط الضوء على النصوص التي يعتقدون أنها المقصودة، ولكننا رأينا أيضًا كيف إستخدم بعض الأشخاص هذه الميزة لمحاولة مراقبة المعلومات الحساسة التي ينشرونها على وسائل التواصل الإجتماعي.

ويرجع ذلك إلى الإعدادات الافتراضية لأداة Highlighter حيث لم يتم رفع مستوى العتامة الخاصة بها إلى 100 ٪، مما يعني أنها لا تزال شفافة إلى حد ما. وبطبيعة الحال، هذا ليس خطأ أو عيبًا أمنيًا نظرًا لأننا نعتقد بأن هذا ليس ما قصدته آبل من إنشاء هذه الميزة، لذلك لا نعتقد بأن هذا خلل يحتاج إلى إصلاح. بدلاً من ذلك، إذا كنت بحاجة إلى إخفاء المعلومات، فحاول زيادة درجة التعتيم إلى 100% أو إستخدام ألوان من شأنها أن تؤدي المهمة بشكل أفضل.

في غضون ذلك، إذا كانت لديك أي منشورات على وسائل التواصل الإجتماعي خضعت للمعالجة بإستخدام أداة Highlighter، فقد تحتاج إلى إزالتها فورًا.

Here is why you shouldn’t censor sensitive info with the black highlighter on iOS, this video shows just how easy it is to reveal sensitive info censored with the black highlighter from ios