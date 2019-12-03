شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تشغيل تلسكوب فضائى على الجانب الآخر من القمر لمعرفة أصل الكون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كيف بدأ الكون؟ وما حدث قبل الانفجار الكبير؟ سؤالان من الأسئلة المهمة التى قد يكون لدى العلماء إجابة قريباً عنها بفضل التلسكوب الفضائى الهولندى الجديد، الذى بدأ عمليات المراقبة من خلف الجانب الآخر من القمر بعد أن قام العلماء بتفعيله.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى فتم إرسال التلسكوب، الذى يطلق عليه اسم مستكشف هولندا الصينى منخفض التردد (NCLE) ، إلى القمر كجزء من مهمة Chang'e 4 الصينية، إذ يعد نموذجا أوليا تم تصميمه لتسجيل إشارات الراديو الضعيفة من فترة ما بعد الانفجار الكبير مباشرة، والتى تسمى العصور المظلمة والتى يمكن أن تشير إلى أصول الكون.

يتم حظر هذه الإشارات من قبل الغلاف الجوى للأرض، وهذا هو سبب وضع التلسكوب على قمر صناعى ونقله إلى مكان خلف القمر، كما أن معدات التلسكوب موجودة على قمر الإدارة الوطنية الصينية للفضاء (CNSA) والمسمى QueQiao على بعد نحو 280 ألف ميل من الأرض.

وقد ساعد QueQiao فى هبوط المركبة الفضائية الصينية على الجانب الآخر من سطح القمر أوائل عام 2019، مما يعنى أنه لم يكن متاحًا لحمل التلسكوب.