شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه سرعة الإنترنت.. وكيف يتم قياسها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد سرعة الإنترنت من الأمور التى تشغل بال الكثير من المستخدمين، خاصة وأنها تؤثر على عملية تصفحهم للإنترنت بشكل كبير، خاصة مع ازدياد الطلب على خطوط إنترنت ذات سرعة فائقة وسعة تحميل كبيرة.

قياس سرعة الإنترنت

يقصد بهذه العملية فحص سرعة الإنترنت الموجودة لدي المستخدمين، لمعرفة القدرة التى يتمتع بها خط الإنترنت في إرسال البيانات ونقلها عبر شبكة الإنترنت، ثم اعادة استقبالها واستعراضها على صفحات الإنترنت في أقل وأسرع وقت.

كيف يتم قياس سرعة الإنترنت

هناك مجموعة من الوحدات التى يتم من خلالها قياس سرعة نقل البيانات في الشبكات وتكون مرتبطة بوحدة الزمن "الثانية"، فغالبا ما تكون سرعة الشبكات المحلية حوالي 10 ميجابت/ الثانية.

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العوامل التى تؤدي لبطيء اتصال الإنترنت

هناك مجموعة من العوامل التى تؤثر على سرعة الإنترنت والتى يأتى على رأسها

- عدد المستخدمين الإنترنت على جهاز راوتر واحد، أو خط انترنت واحد، فكلما زاد العدد كلما قلت السرعة لدي المستخدم.

- سعة اشتراك الإنترنت، والتى تتعلق بالسرعة التى تقدّمها شركة الإنترنت للمستخدم بناءً على طلبه، فعلي سبيل المثال تعتبر سرعة 512 كيلو بت مثلاً سرعة منخفضة نسبياً مقارنة بالسرعات التي تُقاس بالجيجا بت وأكثر.

- مواصفات الكمبيوتر، حيث تؤثر المواصفات الداخلية للكمبيوتر على سرعة اتصاله بالإنترنت أيضا.