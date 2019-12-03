شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ليه مش السنة كلها شتا.. تعرف على السبب وراء وجود فصول السنة المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم ما الذى يجعلنا نمر بعدة فصول مختلفة خلال العام، إن الإجابة ببساطة هى محور الأرض المائل، فعلى مدار العام، تتلقى أجزاء مختلفة من الأرض أشعة الشمس المباشرة، لذلك عندما يميل القطب الشمالي باتجاه الشمس، يكون الصيف في نصف الكرة الشمالي، وعندما يميل القطب الجنوبي باتجاه الشمس، يكون الشتاء في نصف الكرة الشمالي.

ووفقا لما ذكره موقع " spaceplace.nasa"، فإن الأمر كله يرجع إلى إمالة الكوكب، ويعتقد الكثير من الناس أن الأرض أقرب إلى الشمس في فصل الصيف وهذا هو السبب في أنها أكثر سخونة، وبالمثل ، يعتقدون أن الأرض أبعد ما تكون عن الشمس في فصل الشتاء، وعلى الرغم من أن هذه الفكرة منطقية، إلا أنها غير صحيحة.

ولكن الحقيقة أن محور الأرض هو عمود وهمي يمر عبر مركز الأرض من أعلى إلى أسفل، وتدور الأرض حول هذا القطب، مما يجعل هناك دورة كاملة كل يوم، ولهذا السبب لدينا ليل نهار، ولكن الأرض لها مواسم لأن محورها لا يقف بشكل مستقيم.

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ولكن ما الذي تسبب في إمالة الأرض؟

منذ زمن بعيد، عندما كانت الأرض فى البداية، يُعتقد أن هناك شيئًا كبيرًا أصاب الأرض، لذلك بدلاً من الدوران مع محوره للأعلى وللأسفل ، يميل أكثر قليلاً.

وعندما تدور الأرض حول الشمس، يشير محورها المائل دائمًا إلى نفس الاتجاه، لذلك على مدار السنة، تحصل أجزاء مختلفة من الأرض على أشعة الشمس المباشرة.