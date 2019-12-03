كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 4 أجهزة iPhone جديدة يمكن أن تحتوي على 5G في عام 2020

متابعة-سنيار: تشير جميع التكهنات إلى أن أجهزة iPhone ستركب عربة 5G في عام 2020، على الرغم من أن كل هاتف قد لا يكون لديه نفس النوع من الجيل الخامس.

وفقًا لمذكرة المستثمر JP Morgan التي رصدتها شركة Apple Insider، يمكن لشركة Apple زيادة عدد هواتف iPhone الجديدة من ثلاثة إلى أربعة في العام المقبل.

وسيصل حجم الجهازين إلى 6.1 بوصة، بينما يبلغ حجم الطرازين الآخرين 5.4 بوصة و 6.7 بوصة.

ويعتقد JP Morgan أن جميع الهواتف سوف تتصل بشبكات 5G، ولكن ليس بنفس الطريقة.

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على وجه التحديد، سيتمكن الطرازان Pro من الاتصال بشبكات أسرع mmWave 5G، بينما لن يتصل الطرازان القياسيان إلا بشبكات 5G المنخفضة النهاية.

جدير بالذكر أن mmWave 5G قادر على سرعات أعلى من البديل المنخفض، لكنه يكافح مع المسافة والتوافر.

ولايزال العمل جاريا على تقنية 5G في الولايات المتحدة، حيث أعلنت T-Mobile و AT&T مؤخرا عن توسعات كبيرة للشبكات.