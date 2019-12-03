كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Henty 30L”..حقيبة سفر متعددة الاستخدامات

متابعة-سنيار: من خلال منصة التمويل الجماعي كيك ستارتر، تم الكشف عن حقيبة ظهر جديدة متعددة الاستخدامات أطلق عليها اسم “Henty 30L”.

وقال مطورو الحقيبة: “تم تطوير حقيبة السفر Henty لأن عملائنا طلبوا منا ذلك، وهي عالية الجودة مصممة لتدوم طويلا وأنيقة وعملية للاستخدام اليومي ولكنها قابلة للتوسيع وتناسب السفر لفترات طويلة، وبعد عام من التطوير والنمذجة والاختبار الميداني، أصبحت “Henty Travel Brief” جاهزة لمغامراتك، وقد تمت مراجعة العديد من الحقائب وعرضها بواسطة العديد من مجلات ومنشورات السفر، ولكن أهم مراجعاتنا هي من الآلاف من عملائنا السعداء في جميع أنحاء العالم. ”

حقيبة السفر Henty تقترب من نهاية حملتها للتمويل الجماعي على Kickstarter، وقد نجحت في جمع أكثر من 65000 دولار بفضل أكثر من 400 من الداعمين.

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تشمل ميزات حقيبة السفر Henty ما يلي:

– 24L الحجم مثالي للاستخدام اليومي

– تتسع إلى 30L للرحلات متعددة الأيام

– جيب كمبيوتر محمول بحجم 15 بوصة



– نظام حزام فريد يحول الحقيبة إلى رف للصالة الرياضية أو الحمام

– بناء ذات جودة عالية

– الأقمشة الممتازة

– بنيت لتدوم مع ضمان لمدة 5 سنوات.