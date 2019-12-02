شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائد فضاء يلتقط صورة مذهلة لنهر الأمازون من محطة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من موقعهم على محطة الفضاء الدولية (ISS)، يتمكن رواد الفضاء من الحصول على رؤية فريدة من نوعها لكوكبنا والتى قد لا تكون متاحة لدى معظم الناس، حيث تدور المحطة الفضائية الدولية حول الأرض على ارتفاع حوالي 250 ميلًا، مما يعني أن المحطة الفضائية تقوم بحوالي 16 رحلة حول الأرض كل يوم.

وبحسب موقع mirror البريطانى، فقد تمكنت جيسيكا مائير رائدة الفضاء الأمريكية من التقاط صورة مذهلة لنهر الأمازون الأكبر في العالم، ثم قامت بنشرها في حسابها على تويتر.

وعلقت "مائير" فى تغريداتها قائلة: "هذا العام أنا ممتنة للفرصة الاستثنائية لرؤية كوكبنا الثمين من الأرض، ولجميع الموجودين على الأرض الذين يسعون جاهدين لحمايته، عيد شكر سعيد".

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وتأتي صورة مائير لنهرالأمازون بعد أيام فقط من قيام رائدة الفضاء بتغريد صورة جميلة عن لندن في الليل، إذ قالت وقتها: "هاهي الأضواء الساطعة لمدينة لندن، والتى تذكرنى بصور لشبكات العنكبوت أو الزجاج الممزق، بالإضافة إلى العديد من الذكريات العزيزة مع أقاربي وأصدقائي في هذه المدينة الجميلة - أفكرفيكم جميعًا من مدارأرضي منخفض."

يذكر أنه في الليالي الصافية، من الممكن بالفعل رؤية محطة الفضاء الدولية تمر في سماء الليل، وأوضحت ناسا: "إنه ثالث ألمع كائن في السماء ويسهل رؤيته إذا كنت تعرف متى تبحث عنه، حيث أنها مرئيًا بالعين المجردة، ويبدو وكأنه طائرة سريعة الحركة أعلى من ذلك بكثير وتسافر آلاف الأميال في الساعة بشكل أسرع!"