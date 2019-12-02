شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: FBI يحذر من قدرة الهاكرز على التحكم فى تلفزيونك الذكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI عن تحذير جديد حيث قال في منشور له:" يمكن للهاكرز التحكم في التلفزيونات الذكية غير الأمنة، حيث يمكنهم تغيير القنوات واللعب باستخدام مستوى الصوت وعرض مقاطع الفيديو غير المناسبة للأطفال، وفي أسوأ السيناريوهات، يمكنهم تشغيل الكاميرا والميكروفون في غرفة نومك والتسلل إليك عبر الإنترنت بصمت."

وأضاف مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI أنه على الرغم من أن المتسللين قد لا يتمكنوا من الوصول إلى التلفزيون الذكي المغلق مباشرة، فمن الممكن أن جهاز التلفزيون الخاص بك يمكن أن يمنحه وسيلة سهلة للعمل في الخلفية من خلال جهاز التوجيه الخاص بك، وكشف مكتب FBI عن بعض النصائح للمستخدمين التى يمكنهم اتباعها لحماية أنفسهم كما يلي:

- اعرف نوع تلفزيونك الذكي، حيث يجب على المستخدم معرفة الميزات التي يمتلكها التلفزيون الذكي الخاص به وكيفية التحكم في هذه الميزات.

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- لا تعتمد على إعدادات الأمان الافتراضية، فيجب التأكد من معرفة كيفية إيقاف تشغيل الميكروفونات والكاميرات وجمع المعلومات الشخصية إن أمكن.

- قم بتغطية الكاميرا، فإذا لم تتمكن من معرفة كيفية إيقاف تشغيل كاميرا التلفزيون الذكي ، ففكر في استخدام قطعة بسيطة من الشريط الأسود لتغطية عدسة الكاميرا.

- تحقق من وجود تصحيحات الأمان، حيث يجب أن تتأكد من قيامك بالتحقق من قدرة الشركة المصنعة على تحديث جهازك باستخدام تصحيحات أمان - يمكن أن يساعد ذلك في حماية التلفزيون الذكي الخاص بك