الفرق بين AMOLED و LCD في شاشات الهواتف

هل فكرت قبل اليوم في الفرق بين AMOLED و LCD ؟ هذه المفاهيم والكلمات الغريبة التي نسمعها عن شاشات الهواتف الذكية هذه الأيام والتي تعتبرها الشركات مميزات كافية لتتمكن من بيع هواتفها أو وضع سعر أغلى على الهاتف لأنه يحتوي على شاشة AMOLED مثلاً ؟ اليوم سنقدم لكم الفرق بين AMOLED و LCD لتعرف أي هذه الشاشات أفضل.

الفرق بين AMOLED و LCD :

في الواقع لا يوجد فارق كبير بين شاشات الـ OLED وشاشات الـ AMOLED وهذا لأن شاشات AMOLED تعتبر نوعاً من OLED أو تطوراً بسيطاً لها، وهي تعني Active Matrix Organic Light Emitting Diode أي كاثود منظومة بث الضوء العضوية النشطة أو منظومة OLED النشطة، وهي تتكون في الوضع الإفتراضي من 4 طبقات من المواد العضوية موضوعة بين قطبين electrodes ( الآنود والكاثود) وجميعها مربوطة معاً فوق مادة، الطبقات العضوية هذه تكون بسماكة تصل من 100 إلى 400 نانومتر وهي أقل 200 مرة من شعرة الإنسان.

شاشات SuperAMoled كما يبدو من إسمها تعتبر تطوراً بسيطاً أيضاً لشاشات AMOLED وهي تتكون من شريحة صغيرة من المواد المضيئة كإستجابة للكهرباء وهي مواد تضيء لأن الكهرباء تمر بداخلها بالإضافة إلى منظومة إدارة Pixels مع كون مستشعرات اللمس مبنية داخل الشاشة نفسها لذا فهذا واحد من أهم الفروق بين الـ Superamoled والـ Amoled.

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بالإضافة إلى ذلك فإن شاشات Superamoled تمتاز بوضوح شديد واكثر قوة من شاشات الAmoled وإستهلاك طاقة أقل بنسبة 20% وهذا يعني إستمرار عمر بطارية الهاتف لمدة اطول قليلاً كما أنها تكون أفضل تحت ضوء الشمس المباشر على عكس شاشات AMOLED.

أما شاشات LCD فإنها إختصار لـ Liquid Crystal Display أو عرض الكريستالات المضيء وهو التطور الذي جاء بعد تقنيات الـ Cathode وأنبوبها وشاشتها العملاقة.

الفرق الرئيسي بين شاشات LCD وAMOLED هو أن شاشات LCD تستخدم ضوء يأتي من الخلف أو من مصدر ضوء مختلف عن الشاشة نفسها على عكس شاشات AMOLED التي تعتبر مشعة ومضيئة بذاتها وهذا يسمح لكل Pixel منفرد أن يكون له ضوء منفرد عن باقي الـ Pixels المحيطة به وهذا يسمح له بأن ينتج إضاءة أقوى وإستهلاك اقل للطاقة مع ألوان أدق بكثير وهذا لآنه لن توجد أي نوع من أنواع الـ Bleeding بين الألوان المختلفة.