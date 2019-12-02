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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف عن بعض التسريبات المصورة من حملة Redmi K30 الإعلانية للممثل الكوري Wang Yibo عن طريق الخطأ، حيث ظهر التصميم المزدوج في ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، كما سلطت الصور الضوء على كاميرة الهاتف الخلفية بالإعدادات الرباعية.
تستعرض التسريبات المصورة للملصق الإعلاني تصميم الكاميرة الرباعي في هاتف Redmi K30، التي تتميز بتصميم رأسي، مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، كما يأتي المستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل مع عدسات tele، ويدعم المستشعر الأخير عمق التصوير.
كما تأتي الحلقة الدائرية المحيطة بإعدادات الكاميرة الخلفية بتصميم مسطح مع الجهة الخلفية، أيضاً تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار سيأتي بميزة دعم شبكات الجيل الخامس، ومن المتوقع أن تقدم شاومي إصدار 4G أيضاً من الهاتف في بعض المناطق التي لم تبدأ في نشر شبكات 5G في الوقت الحالي.
ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن هاتف Redmi K30 خلال أسبوع تقريباً، أيضاً من المتوقع أن يتم الكشف عن تفاصيل أكثر حول مواصفات الهاتف خلال الأيام المقبلة.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: تسريبات إعلامية مصورة تستعرض الكاميرة الرباعية في هاتف Redmi K30 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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